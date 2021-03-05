Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının ardından

05.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:08
Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 100-70 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 100-70 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ataman, "Mükemmel bir oyun sergiledik. Son 3-4 maçta mükemmel oynadık." dedi.

Ergin Ataman, hücumda ve savunmada çok iyi oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes geçen seneki seviyemizi bulup bulamadığımızı soruyor. Hayır, geçen senenin üstüne çıkan bir oyun oynuyoruz. Moskova'da 35 sayı farkla yenilmiştik. Farkı bulup bu averajı yakalamak için mücadele ettik. Maçı hiç bırakmadık. Mücadeleye hep devam ettik. Farkı açtık. Hücumda iyiydik, savunmada agresiftik. Oyuncularım sahaya karakter koydu. Moskova'da farklı kaybetmiştik ve o maçtan sonra 2-3 saatlik bir toplantı yapmıştık. Bu akşam gördüm ki oyuncularım o toplantıyı kafalarına kazımışlar. Oyuncularım mükemmel bir oyun ortaya koydular. Avrupa Ligi'ndeki geleceğimiz için bu galibiyet çok önemliydi."

CSKA Moskova'nın ilk çeyrekte kafasını kaldıramadığını söyleyen Ataman, "Maça kararlı, istekli, sert başladık. 35 sayılık farkı kapatmak, bizim için sayısal olarak önemli değildi. Önemli olan o karakteri gösterebilmekti. Bunu bu organizasyonda yapan çok nadir. Ben kariyerimde CSKA Moskova karşısında böyle bir şey yapanı görmedim. Önemli olan bir taraftan da o fark geldikten sonra durmamaktı. Onun için bu rekabete girdik. Son 30 saniyeye kadar da bunu sürdürdük." diyerek sözlerini tamamladı.

Itoudis: "Anadolu Efes kesinlikle kazanmayı hak etti"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrios Itoudis ise Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini aktardı.

Itoudis, sorumluluğun kendisinde olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Efes kesinlikle kazanmayı hak etti. Maç boyunca rakibimiz çok iyiydi. Moskova'da 35 sayılık farkla kazanmıştık. Bugün sahaya bunun intikamı için çıktıkları ortadaydı. Bu şekilde savaştılar. Bu mağlubiyet gelecek adına önemli. CSKA gibi kulüpler bu tür şeyleri geride bırakır. Böyle mağlubiyetler bizi motive eder." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hande Soral İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Mustafa Er Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Efes-CSKA Moskova maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 00:14:13. #1.15#
title