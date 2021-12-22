Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı - Haberler
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Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı

Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THY EuroLeague normal sezonunun ilk yarısındaki son maçında Kızılyıldız'ı ağırlayan Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı ve basketbolseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

THY EuroLeague normal sezonunun ilk yarısındaki son maçında Kızılyıldız'ı ağırlayan Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı ve basketbolseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü 45. Yıl Sergisi'nde Turkish Airlines EuroLeague kupasıyla fotoğraf çektirme şansı da yakalayan taraftarlar, aynı zamanda eski sezon formaları, zaman yolculuğu bölümü, şampiyonluk kupaları, tarihi videolar, eski sezonlardan fotoğraflar ve hatıra köşesi gibi alanları da ziyaret ettiler. Basketbolseverlerden yoğun ilgi gören sergi, bundan sonraki EuroLeague maçlarında da Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.

(İHA)

Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı

Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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