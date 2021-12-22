Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı - Haberler Spor
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Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı

Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun ilk yarısındaki son maçında Kızılyıldız mts'i ağırlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı ve basketbolseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun ilk yarısındaki son maçında Kızılyıldız mts'i ağırlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı ve basketbolseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü 4'inci. Yıl Sergisi'nde Turkish Airlines EuroLeague kupasıyla fotoğraf çektirme şansı da yakalayan taraftarlar, aynı zamanda eski sezon formaları, zaman yolculuğu bölümü, şampiyonluk kupaları, tarihi videolar, eski sezonlardan fotoğraflar ve hatıra köşesi gibi alanları da ziyaret ettiler.


Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı

Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45'inci Yıl Sergisi'nde ağırladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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