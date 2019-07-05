Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan lacivert-beyazlıların bayrağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Tarihi Yarımada'ya bakan tarafında dalgalanmaya başladı.

Bayrak, 9 Temmuz'a kadar köprüde asılı kalacak.

Kaynak: AA