Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan lacivert-beyazlıların bayrağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Tarihi Yarımada'ya bakan tarafında dalgalanmaya başladı.
Bayrak, 9 Temmuz'a kadar köprüde asılı kalacak.
Kaynak: AA
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