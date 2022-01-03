Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes- Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, tespit edilen Kovid-19 vakaları neticesinde maç kadrosunda en az 8 oyuncu bulundurulamaması nedeniyle karşılaşmanın tehir edildiği belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyuralacağı kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Ligi, Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşmasının yanı sıra ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos maçlarının da Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendiğini açıkladı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet