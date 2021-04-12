Anadolu Efes'in yaz kampları haziran ve temmuz aylarında Antalya'da yapılacak

Anadolu Efes Kulübünün basketbol yaz kampları haziran ve temmuz aylarında yapılacak.

Anadolu Efes Kulübünün basketbol yaz kampları haziran ve temmuz aylarında yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takımın altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, yüzlerce çocuğun temel basketbol eğitimi almasını sağlayan ve Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taramalarının da yapıldığı yaz kampları, bir yıllık aranın ardından yeniden yapılacak.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen kamp, 2004-2010 yılları arasında doğan erkek basketbolcu adaylarının katılımıyla düzenlenecek.

Antalya'da gerçekleştirilecek kampların ödemesiz ön kayıt süreci 1 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek. Ön kayıt döneminin ardından açılacak erken kayıt sürecinde ailelere yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak. Yaz kampları için Anadolu Efes Fan Club üyeleri ise ekstra yüzde 5'lik indirimden yararlanabilecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, 28 Haziran-3 Temmuz ve 3 Temmuz- 8 Temmuz tarihlerinde olmak üzere iki farklı dönemde düzenlenecek.

Antalya'da 5 gece/6 gün konaklayacak katılımcılar, temel basketbol eğitimi almalarının yanı sıra yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili eğlenceli çalışmalara da katılacak.

Bu arada organizasyonun gerçekleştirilememesi halinde kayıt ücretleri iade edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan