THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman
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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman

Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevapladı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevapladı.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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