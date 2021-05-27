THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevapladı.