THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e doğru - Anadolu Efes Başantrenörü Ataman
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevapladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek