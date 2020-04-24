Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan çocuklara müjde! 200'e yakın çocuk katılımcının yanı sıra başantrenör Ergin Ataman, oğlu Sarp ile birlikte kutlamaya katıldı.

200'e yakın çocuk katılımcının yanı sıra başantrenör Ergin Ataman, oğlu Sarp ile birlikte kutlamaya katıldı. Ataman miniklerin sorularını yanıtladıktan sonra sosyal izolasyon dönemi sonrasındaki ilk antrenmanda çocukları ağırlayacaklarını ve 23 Nisan'ı bir kez daha hep birlikte kutlayacaklarının müjdesini verdi.

Ayrıca birçok kulüp ve sporcu da baybayram mesajı paylaştı.