Anadolu Efes-Banvit: 77-99





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit, deplasmanda Anadolu Efes'i 99-77 mağlup etti.



Bu sonuçla Banvit, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 5. mağlubiyetini yaşadı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Banvit, Vidmar ve Caloiaro'nun etkili oyunuyla 4. dakikayı 13-4 üstün geçti. Konuk ekip, Rautins'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 6-19. Anadolu Efes, Stimac ve Arda Erdoğan'ın sayılarıyla farkı azaltsa da ilk çeyreği Banvit 29-20 üstün tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Thomas ve Kulig ile sayılar bulan konuk ekip, 13. dakikayı 36-27 önde geçti. Dragic ve Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 4 sayıya (32-36) indirdi. Kulig ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla Banvit, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-50. Konuk ekip, soyunma odasına da 51-42 önde gitti.



İki ekibin de savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta Caloiaro ve Taylor ile sayılar bulan Banvit, 24. dakikayı 55-46 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketler geçilirken Caloiaro, Kulig ve Rautins'in kazandırdığı sayılarla farkı açan konuk takım, son periyoda 74-56 üstün girdi.



Son çeyrekte Kulig, Rautins ve Vidmar ile boyalı alandan sayılar bulan konuk ekip, 35. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 60-85. Periyodun kalan bölümünde Taylor, Kulig ve Thomas ile basketler bulan Banvit, karşılaşmadan 99-77 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin



Anadolu Efes: McCollum 18, Simon 5, Birkan Batuk, Brown 7, Dunston 4, Arda Erdoğan 3, Berk Demir 4, Muhaymin Mustafa 8, Onuralp Bitim, Stimac 23, Dragic 5



Banvit: Taylor 12, Rıdvan Öncel 7, Rautins 15, Caloiaro 22, Vidmar 11, Thomas 7, Can Altıntığ 2, Tolga Geçim, Kulig 23, Şehmus Hazer, Erkin Şenel, Ragıp Berke Atar



1. Periyot: 20-29



Devre: 42-51



3. Periyot: 56-74



5 Faulle çıkan: 37.03 Thomas (Banvit)





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