HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Anadolu Efes, "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçildi

Anadolu Efes, Avrupa Ligi tarafından dördüncü kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçilerek bir ilke imza attı.

Anadolu Efes,
01.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:09

Anadolu Efes, Avrupa Ligi tarafından dördüncü kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçilerek bir ilke imza attı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül kazanan tek Türk kulübü olan Anadolu Efes, 2020 yılında kazandığı Altın Ödül ile bu ödülü dört kez kazanan ilk kulüp olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 2010, 2013 ve 2017 yıllarında Altın Ödül, 2019 yılında ise Gümüş Ödül kazanan Anadolu Efes, bu yılki ödüle ise pandemi dönemine yönelik oluşturduğu aksiyon planı ve Covid-19 sonrası yeni normal döneme ilişkin yarattığı strateji ile ulaştı. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 42 kulübün pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı organizasyonda, Anadolu Efes bir kez daha Altın Ödül kazanarak ülkemizi gururlandırmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basketbolseverlerin sevdikleri oyundan uzak kaldıkları, taraftarlarımızın kulüplerini çok özlediği böyle bir salgın döneminde halkımıza ve taraftarlarımıza büyük gurur yaşatan bu ödülü kazandığımız için çok mutluyuz. Böyle önemli ödüller kazanarak Türk basketbolunun değerini artırmayı sürdürüyoruz. 2019-2020 sezonu boyunca saha içinde elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra saha dışında da pazarlama faaliyetlerimiz ile fark oluşturmuştuk. Salgın döneminde ise bu döneme yönelik oluşturduğumuz aksiyon planı ve Covid-19 sonrası yeni normal dönemine ilişkin yarattığımız stratejimiz ile Türk sporuna öncülük ettiğimizi düşünüyoruz.

Özellikle sosyal izolasyon döneminde gerçekleştirdiğimiz pazarlama ve iletişim faaliyetlerimiz ile basketbolun taraftarlarımızın hayatında çok daha büyük yere sahip olmasını ve basketbolseverlerin bu dönemi daha huzurlu ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağladık. Sosyal fayda sağladığımız; taraftarlarımızı, kombine sahiplerimizi ve partnerlerimizi iletişimimizin merkezine aldığımız sosyal izolasyon süreci çalışmalarımız ile fark oluşturduk. #UnutulmayacakSezon iletişim kampanyamız ile birlikte Anadolu Efes ailesinin 2019-2020 sezonu ile ilgili tüm duygu ve anılarını birbirleriyle paylaşması için bir mecra oluşturduk. Ayrıca spor ekosisteminin ekonomik problemler yaşadığı dönemde yeni partnerlik anlaşmalarına imza atarak spor dünyasına umut aşıladık.

Bu çalışmaları hayata geçirmedeki en büyük motivasyon kaynağı ise taraftarımızdan aldığımız sinerjiydi. Bu sebeple başta taraftarlarımız olmak üzere ülkemize büyük gurur yaşatan bu ödülü kazanmamızda emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Bronz Ödül kazanan Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederiz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Spor
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Spor
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Spor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Spor
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Spor
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Spor
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Sanatçı Coşkun Sabah, 'Orası tam bir bataklık' diyerek Twitter hesabını kapattı
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Ebru Şallı Hülya Avşar
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Temmuz Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Anadolu Efes, "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü" seçildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:12:47. #1.15#
title