Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 698. maçına çıkacak
THY Avrupa Ligi erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıkacak.
THY Avrupa Ligi erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.
Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.
Anadolu Efes, yarınki rakibi ASVEL ile Avrupa kupalarında 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı da kazanmayı başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan