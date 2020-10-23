Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

23.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:56
Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam THY Euroleague maçları başlıyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi?

Merakla beklenen Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı normalde bugün yani 23 Ekim Cuma günü saat 20:30 'da başlayacaktı. Fakat rakip takımdaki pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Fakat ileriki bir tarihe ertelendi.

İlgili Haberler

Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
Khimki Moskova - Maccabi Fox THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
Bayern Münih - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Halil Sezai Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Fatih Terim Yücel İldiz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 19:56:29. #1.15#
title