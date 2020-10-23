Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
23.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:56
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam THY Euroleague maçları başlıyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi?
Merakla beklenen Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı normalde bugün yani 23 Ekim Cuma günü saat 20:30 'da başlayacaktı. Fakat rakip takımdaki pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir.
ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Fakat ileriki bir tarihe ertelendi.