Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam THY Euroleague maçları başlıyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi?

Merakla beklenen Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı normalde bugün yani 23 Ekim Cuma günü saat 20:30 'da başlayacaktı. Fakat rakip takımdaki pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi . Maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Fakat ileriki bir tarihe ertelendi.