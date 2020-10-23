Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam THY Euroleague maçları başlıyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maç ertelendi mi? Son durum nedir? A. Efes - Asvel maçı niye ertelendi?