Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?
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Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

23.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:05
Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam THY Euroleague maçları başlıyor. Peki Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maç ertelendi mi? Son durum nedir? A. Efes - Asvel maçı niye ertelendi?

Merakla beklenen Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı normalde bugün ekranlara gelecekti. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Peki maç neden ertelendi?

ANADOLU EFES - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı normalde bugün yani 23 Ekim Cuma günü saat 20:30 'da başlayacaktı. Fakat rakip takımdaki pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle maç ertelendi. Maç ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

ANADOLU EFES'İN RESMİ AÇIKLAMASI

Anadolu Efes - Asvel Villeurbanne basketbol maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

ANADOLU EFES - ASVEL BASKETBOL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Maç normalde bu akşam oynanacaktı. Fakat rakip takımda yani Asvel Villeurbanne takımında pozitif Covid-19 vakalarına rastlandığı için ertelenme kararı alındı. Rakip takımın en az 8 oyuncusunun maç kadrosuna alınmayacağı açıklanınca müsabaka ileriki bir tarihe ertelendi.

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