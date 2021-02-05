Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi
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Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi

05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:46
Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Anadolu Efes Kulübü, Anadolu Isuzu ile sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Anadolu Efes Kulübü, Anadolu Isuzu ile sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2014-2015 sezonundan beri devam eden sponsorluk desteği 2020-2021 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, toplum ihtiyaçlarına duyarlı bir marka olarak, bu ülkenin değerlerine katkıda bulunmayı hedefleyen proje ve iş birliklerine devam ettiklerini belirterek, "Türk sporunu ve sporcularımızı destekleme hedefiyle Anadolu Efes ile 2014-2015 sezonundan bu yana sürdürdüğümüz iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Ülkemizi yurtdışında da başarı ile temsil eden ve sayısız başarılara imza atan Anadolu Efes ile yaptığımız yenileme anlaşması kapsamında 2020-2021 sezonunda da sporcularımızın ulaşımlarını en konforlu ve güvenli şartlarda sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde bu desteğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kulübümüzün başarı yürüyüşüne destek verecek bu anlaşmada başta Genel Müdür Tuğrul Arıkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Isuzu ile birlikte Türk sporu için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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