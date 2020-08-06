Anadolu Efes, altyapısından yetişen Erten Gazi ile sözleşme imzaladı Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, altyapısından yetişen oyun kurucu Erten Gazi'yi yeniden kadrosuna dahil etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, altyapısından yetişen oyun kurucu Erten Gazi'yi yeniden kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1997 doğumlu ve 1,92 metre boyundaki Erten Gazi ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Basketbola 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt Basketbol İhtisas Spor Kulübünde başlayan Erten Gazi, 2012-2013'te Anadolu Efes'in yıldız takımına transfer oldu. 2015-16 sezonunda NCAA'de DePaul Üniversitesi'ne adım atan genç oyuncu iki yıl burada forma giydi. Erten, 2017-2018 sezonunda Fordham Üniversitesi'ne geçti ve 2019-2020 sezonunda mezun oldu.

NCAA kariyerinde 2015-2016 sezonunda Big East Konferansı All-Academic Team'e seçilen genç basketbolcu, geçen sezon Fordham Üniversitesi'nde 22 maçta 8,9 sayı, 3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: AA