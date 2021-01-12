Anadolu Efes - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:30 'da Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesi olacak. Peki Anadolu Efes - Alba Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Anadolu Efes - Alba Berlin saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Anadolu Efes - Alba Berlin basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Anadolu Efes - Alba Berlin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
ANADOLU EFES - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Anadolu Efes - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 20:30 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8:30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Anadolu Efes - Alba Berlin THY Euroleague maçı beIN Sports Haber , Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ANADOLU EFES - ALBA BERLİN BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.