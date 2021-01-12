Anadolu Efes - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:30 'da Anadolu Efes - Alba Berlin mücadelesi olacak. Peki Anadolu Efes - Alba Berlin maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Anadolu Efes - Alba Berlin saat kaçta, ne zaman?