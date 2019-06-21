Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek 4-3 öne geçen Anadolu Efes, 9 yıl sonra şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini özellikle kısa oyuncularının etkili performansıyla 15 sayı farklı yenen lacivert-beyazlılar, şampiyonluğa uzandı.

Son şampiyonluğunu o zamanki adıyla Efes Pilsen olarak 2008-2009 sezonunda alan lacivert-beyazlılar, 9 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Anadolu Efes'in 14. zaferi

Anadolu Efes, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin 53. sezonunda 14. zaferini yaşayan Anadolu Efes, rekoru da elinde bulunduruyor.

Ataman, 4. şampiyonluğu elde etti

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009'dan sonra 2018-2019'da da şampiyonluk elde eden Ataman, Beşiktaş'la 2011-2012, Galatasaray'la da 2012-2013 sezonlarında zirveye çıkmıştı.

Ergin Ataman yerinden kalkmadı, şampiyonluğu kutlamadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma oynanırken takımını yönetmek için ayağa kalkmadı ve maç sonunda sevinmeden içeri gitti.

Ataman, hakeme birkaç itirazı ve molalar dışında ayağa hiç kalkmayarak sandalyesinde oturdu.

Maçın bitiş düdüğüyle Ergin Ataman, şampiyonluğu kutlamayarak soyunma odasına gitti.

Kupa seramonisi için salona tekrar çıkan Ataman, sadece ailesinin tebriğini kabul etti.

Larkin'den rekor performans

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, sezon genelindeki müthiş performansını finale de yansıttı.

Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı.

Larkin, performansıyla tribünlerin de büyük alkışını aldı.

Kaynak: AA