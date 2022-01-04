Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en... - Haberler Spor
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Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en...

Anadolu Efes:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes: "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Anadolu Efes : "9.1.2022 tarihinde oynanması planlanan Merkezefendi Belediye Basket – Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 16. hafta müsabakamız, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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