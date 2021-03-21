Anadolu Efes: 89-98
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Anadolu Efes: 89-98

21.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:23
Anadolu Efes: 89-98

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Zafer Yılmaz (xx), Polat Parlak (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 24, Henry (xxx) 14, Metecan (xxx) 12, Nusret (xx) 7, Morgan (xxx) 17, Onuralp (x) 5, Yunus (xxx) 10, Semih (x)ANADOLU EFES: Larkin (xx) 5, Micic (xxx) 23, Moerman (xxx)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Zafer Yılmaz (xx), Polat Parlak (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 24, Henry (xxx) 14, Metecan (xxx) 12, Nusret (xx) 7, Morgan (xxx) 17, Onuralp (x) 5, Yunus (xxx) 10, Semih (x)ANADOLU EFES: Larkin (xx) 5, Micic (xxx) 23, Moerman (xxx) 24, Simon (xx) 7, Sertaç (xxx) 12, Dunston (xx) 9, Beaubois (xxx) 13, Ahmet Buğrahan (xx) 5, Doğuş (x), Tolga (x)1. PERİYOT: 29-25İLK YARI: 46-503. PERİYOT: 64-74ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Anadolu Efes ve takipçisi Pınar Karşıyaka'yı İzmir'e karşı karşıya getiren maçta gülen taraf 11 sayı geriden gelip kazanan konuk ekip oldu: 89-98. Ligde 25 maçta 24'üncü galibiyetini alarak liderliğini sürdüren lacivert-beyazlılarda; Moerman 24, Micic 23 sayıyla skora katkı yaptı. Üst üste 4 galibiyetin ardından eksik çıktığı maçta yenilgiyle tanışan Karşıyaka ise 25 haftada 20 galibiyette kaldı.Geçen hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanı öncesi Mahir Ağva'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı Karşıyaka'da maç öncesi PCR testi pozitif sonuçlanan M'Baye ve sakatlığı bulunan DJ Kennedy de forma giyemedi. Yeşil-kırmızılı ekip maçta 3 yabancıyla mücadele etti. Konuk Anadolu Efes, karşılaşma için İzmir'e THY Euroleague'de cuma akşamı oynadığı tartışmalı Bayern Münih deplasmanı sonrası direkt Almanya'dan geldi.Karşıyaka maçın başında Henry, Taylor ve Morgan'ın etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakaladı. Yeşil-kırmızılılar bu bölümde 17-6'yla farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes rakibine Moerman ve Micic'le direnmeye çalışırken kenardan Beaubois'in devreye girmesiyle fark azaldı. Ev sahibinden Yunus'un basketiyle ilk periyot 29-25 sonuçlandı. İkinci periyoda Moerman ve Beaubois'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Larkin'in serbest atışıyla önce 35-35 eşitliği yakaladı, ardından aynı oyuncunun üçlüğüyle devrenin bitimine 5 dakika kala ilk kez 38-36 öne geçti. Bu periyotta 25 sayı bulup Kaf-Kaf'a 17 sayı şansı veren konuk ekip, farkı 7 sayıya kadar taşıyıp ilk yarı sonunda soyunma odasına 50-46 öde girdi.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, kontrolü sürekli elinde tuttu. Micic, Sertaç ve Moerman'la farkı 13 sayıya çıkaran lacivert beyazlılar, dördüncü periyoda 74-64 önde başladı. Son periyotta Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına dış şutlarla karşılık veren konuk ekip salondan 98-89 galip ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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