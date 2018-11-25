Anadolu Efes: 88 - Gaziantep Basketbol: 81

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 88-81'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 6. galibiyetini elde ederken, Gaziantep ise 4. yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Sinan İşgüder xx, Ali Şakacı xx, Polat Parlak xx Anadolu Efes: Beaubois xxx 14, Mustafa Kurtuldum x, Doğuş xx 4, Metecan xx 6, Birkan x, Onuralp Bitim x, Motum xxx 15, Sertaç xx 4, Buğrahan Tuncer xx 8, Micic xx 13, Dunston xx 8, Simon xxx 16 Başantrenör: Ergin Ataman Gaziantep Basketbol: James xx 6, Orhan x 2, Murat Göktaş xx 3, Batuhan x, Berisha x, Vasiliauskas xx 4, Yunus x, Kadir xx 10, Jekiri xxx 16, Tomas x 3, McKissic xx 13, Can Uğur xxx 19, Doğan Şenli xx 5 Başantrenör: Nenad Markovic 1. Periyot: 25 - 17 (Anadolu Efes lehine) Devre: 46 - 37 (Anadolu Efes lehine) 3. Periyot: 72 - 63 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)