Anadolu Efes: 84-88
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Anadolu Efes: 84-88

Anadolu Efes: 84-88
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-84 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-84 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-12 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda çok daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, farkı eritmesine rağmen ilk yarıyı 41-35 geride kapattı. Üçüncü periyotta iki takım da hücumda iyi bir görüntü ortaya koydu. Ev sahibi ekip, final periyoduna 64-62 önde girdi. Son periyotta oyun üstünlüğünü eline alan Anadolu Efes, Moerman ve Micic ile etkili oldu ve mücadeleyi 88-84 kazanarak 28'inci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 20 sayıyla mücadele ederken Anadolu Efes adına 21 sayı üreten Krunoslav Simon, maçın en skorer ismi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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