Anadolu Efes 4. galibiyetini aldı

Anadolu Efes 4. galibiyetini aldı

Turkish Airlines Euroleague 5. Hafta maçında Anadolu Efes sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup etti.

29.10.2019 23:20
Anadolu Efes 4. galibiyetini aldı

Turkish Airlines Euroleague 5. Hafta maçında Anadolu Efes sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 85-70 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Jakub Zamojski xx, Petros Papapetrou xx

Anadolu Efes: Larkin xx 13, Micic xxx 26, Sertaç Şanlı x, Peters xx 6, Anderson x 7, Pleiss xx 4, Simon xx 11, Dunston xx 10, Singleton x 3, Doğuş Balbay xx, Beaubois x 5, Tolga Geçim x

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Brown xxx 18, Lazic x 9, Baron x 6, Simanic x, Gist xx 5, Kuzmic xx 6, Jovic x, Perperoglou x 5, Davidovac xx 7, Dobric x 3, Jenkins x 6, Ojo x 5

Başantrenör: Milan Tomic

1. Periyot: 21-9 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 38-26 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 56-51 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)

Kaynak: İHA
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