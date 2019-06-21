Anadolu Efes 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde zafere ulaştı.
Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'nde zafere ulaştı. Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe'yi geçerek şampiyon olmuştu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu yenerek, seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Efes son olarak 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamış, finalde yine Fenerbahçe'yi geçmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri