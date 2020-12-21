Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor
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Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor

21.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:58
Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor

Gaziantep Dernek Konfederasyonu öncülüğünde, Türkiye genelindeki tüm hemşehri derneklerinin bir çatı altında toparlanmasını sağlayacak olan Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor.

Gaziantep Dernek Konfederasyonu öncülüğünde, Türkiye genelindeki tüm hemşehri derneklerinin bir çatı altında toparlanmasını sağlayacak olan Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor.

Türkiye genelindeki tüm hemşeri derneklerinin bir çatı altında toparlanmasını sağlayacak olan Anadolu Dernekler Konfederasyonu, güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Türkiye'ye hizmet etmeyi hedefliyor. Konfederasyonun kurucu başkanlığına Gaziantep'i her platformda tanıtan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'nun Başkanı Hasan Özaygut geçecek. Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanacaklarını belirten Özaygut, "Türkiye'nin her noktasında teşkilatlanma faaliyetlerini kısa zamanda tamamlayarak, Anadolu Dernekler Konfederasyonu'nu aziz milletimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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