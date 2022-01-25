Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor
100 karayolu Gebze kesiminde büyük araçların geçişi Gebze Otogarı ve otobüsler Otobüslere binen yolcular KOCAELİ - Anadolu istikametinden İstanbul yönüne araç geçişi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanıyor.
İSTANBUL (AA) - D-100 karayolu Gebze kesiminde büyük araçların geçişi
Gebze Otogarı ve otobüsler
Otobüslere binen yolcular KOCAELİ - Anadolu istikametinden İstanbul yönüne araç geçişi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, tır ve otobüs geçişleri başladı.