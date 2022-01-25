Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor - Haberler
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Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor

100 karayolu Gebze kesiminde büyük araçların geçişi Gebze Otogarı ve otobüsler Otobüslere binen yolcular KOCAELİ - Anadolu istikametinden İstanbul yönüne araç geçişi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanıyor.

İSTANBUL (AA) - D-100 karayolu Gebze kesiminde büyük araçların geçişi

Gebze Otogarı ve otobüsler

Otobüslere binen yolcular KOCAELİ - Anadolu istikametinden İstanbul yönüne araç geçişi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda, tır ve otobüs geçişleri başladı.

Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor

Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor

Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor

Anadolu'dan İstanbul istikametine kontrollü araç geçişi sağlanıyor

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tragger, Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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