Anadolu'daki üç güneşten biri Şems-i Sivasi

Türk-İslam tarihindeki üç Şems'den biri olan ve yaşadığı Sivas'ta çok sayıda öğrenci yetiştiren Şemseddin Ahmed Arvasi'nin Meydan Cami'ndeki türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toparlı:

"Şems-i Sivasi ömrünün sonuna kadar öğrenci yetiştirmiş, kitap yazmıştır"



SİVAS - Türk-İslam tarihindeki üç Şems'den biri olan ve yaşadığı Sivas'ta çok sayıda öğrenci yetiştiren Şemseddin Ahmed Arvasi'nin Meydan Cami'ndeki türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

İslam tarihinde bilinen üç şemsten birisi olan gerçek adı Şemseddin Ahmed Arvasi, Kara Şems olarak da bilinen Şems-i Sivas'i Tokat'ın Zile ilçesinde 1519 yılında doğdu. 7 yaşında İslam ilmini öğrenmeye başladı. 20'li yaşlarda İstanbul'a gelerek Fatih Cami yanındaki meşhur sekiz medresenin birinde tahsiline devam eden Kara Şems burada müderrislik vazifesi yaptı. Daha sonra 1564 yılına Sivas'a yerleşen Şems-i Sivasi tarihi Meydan Cami'nde birçok öğrenci yetiştirerek çok sayıda kitap yazdı. 1597 yılında vefat eden Kara Şems'in cenazesi uzun bir süre yaşamını sürdürdüğü Meydan Cami'nin içerisinde türbeye defnedildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da restore edilen türbe Sivaslılar'ın ve dışarıdan gelen vatandaşların akınına uğruyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Şems-i Sivasi'nin, Akşemsettin ve Şems-i Tebriz-i ile birlikte İslam tarihindeki bilinen üç şemsten birisi olduğunu belirterek, eserlerinden halen istifade edildiğini söyledi. Toparlı,"Ona boş yere şems dememişler şems güneş demektir, aydınlatan demektedir. O 1564 yılında zamanın Sivas valisinin daveti üzerine gelmiş ve ömrünün sonuna kadar öğrenci yetiştirmiş, kitap yazmıştır. Halan bugün Sivas'ta onun eserleri görülmektedir. Onun izleri takip edilmektedir. Sivas'a mahsus bir Ramazan ilahisi vardır. İşte o bu gelenekten gelmektedir. Şems-i Sivasi'nin İstanbul'daki makamları reddedip Sivas'a gelmesi ve Sivas'ta öğrenci yetiştirmesi bugün Sivas'ın 'emin şehir' olma yolundaki adımlarının en güzel etkilerindendir" şeklinde konuştu.

Vasiyeti 2015 yılında yerine getirildi

Toparlı, Şems-i Sivasi'nin vasiyeti üzerine 2015 yılından itibaren valilik kararı ile Meydan Camisi'nde kendisi yazmış olduğu Mevlitin okunduğunu ifade ederek,"Şemsettin Sivas-i bir tarikat şeyhidir. 20'nin üzerinde eser yazmıştır. Bunların bir kısmı manzumdur. Bir kısmı ise mensurdur. O sürekli olarak insanlara doğru yolu göstermiştir. Rahmetli olduğu zaman cenazesine 60 bin kişi katılmıştır. Onun bir Mevliti vardır vasiyet etmiştir 'her yıl bu Mevlit okunsun' diye. 2015 yılında valiliğimiz ve Sivas Belediyesi tarafından Şemsettin Sivas-i yılı ilan edildiğinde artık onun Mevliti yılda bir kez Meydan Cami'nde okunmaya başlandı. O bütün eserlerinde Sivaslılar için dua ediyor. Zaten onu Şemşettin Sivas-i yapan en önemli özellik yaşadığı şehrin insanlarına sürekli dua etmesidir. O Sivaslı'nın adaletten ayrılmamasını, güzel işlerle uğraşmasını ve Allah'ın rahmetine, lütfuna kavuşmasına sürekli olarak ister. Gençlerin Şemsettin Sivas-i'yi anlamaları lazım. Biz Sivas'ta onun için epey bir etkinlik yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. "dedi.