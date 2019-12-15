Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketleri

15.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:20

Aynı mesleği birkaç nesildir sürdüren ve ürünleri ile hizmetleri kamuoyuna mal olan Bursalı aileler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Babadan Evlada' isimli programda bir araya geldi.