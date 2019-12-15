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Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketleri

Aynı mesleği birkaç nesildir sürdüren ve ürünleri ile hizmetleri kamuoyuna mal olan Bursalı aileler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Babadan Evlada' isimli programda bir araya geldi.

15.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:20
Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketleri

Aynı mesleği birkaç nesildir sürdüren ve ürünleri ile hizmetleri kamuoyuna mal olan Bursalı aileler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Babadan Evlada' isimli programda bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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