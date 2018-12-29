Anadolu’daki acenteye aracı oldu, 3.5 milyon bilet sattı

Anadolu'yu adım adım gezerek tüm acenteleri ziyaret eden Biletbank sahibi Mustafa Oğuz Akdeniz, yüksek maliyetler nedeniyle IATA üyesi olamayan şirketlere aracı oldu, bu sayede son 1 yılda 3,5 milyon adet uçak bileti satışı yaptı.