Anadolu'da "Üniversite Tanıtım" günleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu'da "Üniversite Tanıtım" günleri

Anadolu'da 'Üniversite Tanıtım' günleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesinin üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için düzenlediği Tercihim Anadolu Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Üniversite Tercih Günleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi tedbirleri kapsamında kurulan stantlarla devam ediyor.

Anadolu Üniversitesinin üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için düzenlediği Tercihim Anadolu Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Üniversite Tercih Günleri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi tedbirleri kapsamında kurulan stantlarla devam ediyor.

Üniversite Tercih Günleri'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarını bilgilendirmek ve eğitim hayatlarında doğru tercihi verebilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrencilere destek sağlanıyor. Yüzlerce öğrencinin gelip ziyaret ettiği stantlarda aday öğrenciler hem Anadolu Üniversitesi hem de okumak istedikleri bölümler hakkında öğretim üyelerinden bilgi alabiliyor ve merak ettikleri sorulara yanıt bulabiliyor. Aday öğrenciler ayrıca Anadolu Üniversitesi ve Eğitimi Destekleme Vakfı iş birliğinde sunulan Anadolu Bursları hakkında da bilgi alabiliyor.

Üniversite Tercih Günleri standı, 20 Ağustos Cuma gününe kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Detaylı bilgilere www. anadolu. edu. tr/tercihimanadolu adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu'da "Üniversite Tanıtım" günleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 21:32:25. #1.15#

title