Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan "Muallim" filmine ABD'den 5 ödül

NEW 20. yüzyılın başlarında Fransa'da eğitim aldıktan sonra döndüğü Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan "Muallim" filmi, American Golden Picture Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 ödül kazandı.

NEW 20. yüzyılın başlarında Fransa'da eğitim aldıktan sonra döndüğü Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan "Muallim" filmi, American Golden Picture Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 ödül kazandı.

Yönetmenliğini Müslim Şahin'in yaptığı "Muallim" filminin yapımcısı Halit Arabacı, katıldıkları ilk uluslararası festivalde elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Arabacı, filmde, 2. Abdülhamid Han döneminde Fransa'da mühendislik eğitimi alan bir Jöntürk'ün ülkeye dönüşünde bir köye öğretmen olarak sürgün edilmesinin hikayesinin anlatıldığını belirterek "Kendi toprağına ve insanına yabancılaşan gencin özüne, değerlerine dönüşünü anlatıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona sokmayı arzu ettiğimiz ama pandemi sebebi ile gösterime sokamadığımız filmimizi festivallere gönderme kararı aldık. Katıldığı ilk festivalden 5 birincilik ödülü alan filmimiz bizleri çok gururlandırdı ve mutlu etti. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Müslim Şahin ise, "Muallim, Türkiye'de; siyaseti, ekonomiyi, kültür hayatımızı etkileyen ve dahası insanların olaylar karşısında nasıl tepki verdiklerine kadar pek çok yapısal sorunun kaynağı haline gelen polarizasyon meselesini ele alıyor. İdeolojik temelli iktidar mücadelesinde tüm enerji ve zamanın buraya harcanması sonucunda, ülkenin zayıf düşmesinin ve böylelikle dış müdahalelere açık hale gelmesinin yıkıcı sonuçlarını tarihi bir gerçek üzerinden ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, filmin ilk festivalinde aldığı ödüllerle ilgili olarak, "Çıtayı bu noktada çok yükseltmek istemesek de aldığımız geri dönüşler Muallim'in pek çok festivalde bu başarısını tekrar edebileceğini gösteriyor." dedi.

TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak yapımı "Muallim," Türkiye'de sinema, ABD'de yönetmenlik eğitim alan Şahin'in ilk uzun metraj sinema filmi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur