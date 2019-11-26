Anadolu'da ilk açık ders Malatya'da yapıldı

26.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:14

Program kapsamında planlanan 4 etkinlikten biri olan "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz" konulu konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda düzenlenen konferansın açış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Açık Ders etkinliklerini 2016'dan bu yana İstanbul'da ilçe belediyeleriyle dayanışma içerisinde başarıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu'da ilk kez Malatya'da etkinliği başlattıklarını kaydeden Prof. Özkan, 156 yıllık başarılarıyla dolu geçmişiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin sahip olduğu bilimsel hazinenin aslında ülkemizin tüm insanlarının bir değeri olduğunun idrakiyle; bu değeri merak eden herkese halka halka büyüyen açık derslerle ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Deprem belirleme çalışmaları yapılıyor

Daha sonra Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, slayt gösterisi eşliğinde "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz" konulu konferansı verdi.

Prof. Dr. Haluk Özener BU+ Açık Ders Etkinlikleri kapsamında Kandilli Rasathanesi'nin kısa tarihini, depreme neden olan oluşumları, nerelerde deprem olduğunu, fay hatları ve fay çeşitlerini, Türkiye'de deprem gözlemlerini aktardı.

Depremin önceden bilinip bilinemeyeceği ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremi önceden belirlediklerini ve bildiklerini söyleyenler var. Peki bu çalışmaların amacı nedir? Nerede, ne büyüklükte ve ne zaman olacağını bulmak. Biz neyi bilebiliyoruz aslında? Bunu yapmak için bazı yöntemlerimiz var; kısa süreli, uzun vadeli çalışmalar var" dedi.

Çeşitli deprem haritalarını gösteren Prof. Özener, Doğu Anadolu Fay Hattına da değindi.

2 etkinlik daha gerçekleştirilecek

Tekfen Holdingin de destek verdiği Açık Ders etkinlikleri kapsamında Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırı (GEDSET) Malatya'da vatandaşlara eğitim vermişti. Ayrıca4 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda Prof. Dr. Rana Sanyal'ın 'Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var? Konulu konferans verecek. Son olarak da 10 Aralık'ta Prof. Dr. Gökhan Özertan 'Tarımda Yenilikçi Uygulamalar' isimli açık dersi gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler