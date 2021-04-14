Anadolu'da 45. Turizm Haftası etkinlikleri
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Anadolu'da 45. Turizm Haftası etkinlikleri

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Anadolu'da 45. Turizm Haftası etkinlikleri

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi tarafından 15-22 Nisan tarihleri arasında "45. Turizm Haftası Etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi tarafından 15-22 Nisan tarihleri arasında "45. Turizm Haftası Etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 15 Nisan Perşembe günü saat 14: 00'te "Kurvaziyer Turizminin Dünü, Bugünü, Geleceği" konulu çevrim içi panel düzenlenecek. Turizm konusunda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, Prof. Dr. Nabi Avcı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, University of South Florida Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu, AÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Yüksek konuşmacı olarak yer alacak.

Panelin ardından, Doç. Dr. H. Rafet Yüncü, "Eskişehir'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemeklerinin Gün Yüzüne Çıkarılması", Öğr. Gör. Emrah Yıldız, "Frig Yemeklerine Disiplinlerarası Bakış", Arş. Gör. Muhammed Kavak, "Frig Vadisi'nin Tanıtımı", Arş. Gör. Burak Düz, "Odunpazarı Bölgesi Tanıtımı (Cumhuriyet Müzesi ve OMM Müzesi), Arş. Gör. Merve Kalyoncu, "Sivrihisar'ın Tanıtımı" konulu konuşmalarını gerçekleştirecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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