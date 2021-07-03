Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: "Sorgu için gözaltında"

Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı'na geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Mehmet Aydın'ın, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu gibi adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Binlerce kişiyi dolandırarak, 2018 yılının Mart ayında yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Türkiye'ye iade edilmek üzere sabah 09.50 sıralarında yola çıkan Mehmet Aydın, 22.30 sıralarında Türkiye'ye ulaşması beklenen Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanı Adliyesi'ne geldi.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suç Örgütüne Üye Olmak", "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak" ve "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak" ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak" suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir" denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın Brezilya'da yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edildiği belirtildi.

'TOSUNCUK' GÖZALTINDA

İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüphelinin, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' isimli sistem ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Aydın, Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafında, İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi.

Binlerce kişinin bu sistemle dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 26 Mart 2018 tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamede, 3 bin 762 kişi müşteki, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi ise sanık olarak yer aldı. Sanıkların bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı anlatıldı.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 11'i tutuklu 48 sanığın yargılaması yapılırken, tutuklu sanıklar yaklaşık 15 ay sonra tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanığın ise yargılanmasına ise 14 Eylül'de devam edilecek.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı