Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Halil Sezai hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Halil Sezai hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Halil Sezai hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması
16.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:42

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tuzla'da bir villa sitesinde dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının belirlendiği, tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı ve kolluk ekibine "iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi" yönünde talimat verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur H.M. isimli kişi hakkındaki doktor raporunda, 'basit tıbbı müdahale ile giderilebilir

nitelikte hafif şekilde yaralanma' olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.

Devam eden araştırmalar kapsamında 16.09.2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve

sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturma genişletilmiş olup, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 'silahla kasten yaralama', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler

hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hanife Erol Evgin Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Sörloth Jose Sosa Tisserand Erol Bulut Vedat Muriqi
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Halil Sezai hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:43:02. #1.14#
title