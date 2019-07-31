Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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