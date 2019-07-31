Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti.

31.07.2019 15:07
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında "uyuşturucuya özendirme" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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