Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Thodex' açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Thodex soruşturması kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığına ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Thodex soruşturması kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığına ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex soruşturması kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Thodex adlı kripto para borsası bünyesinde işlenen suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı basın/yayın organlarında asılsız haberler yer aldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bahse konu soruşturma kapsamında yapılan kimlik tespitini müteakip derhal harekete geçilerek firma sahibi olan şüpheli Faruk Fatih Özer'in taşınmaz, ulaşım aracı, banka hesabı vb. malvarlıklarına İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24.04.202 tarihli kararıyla el konulmuştur" denildi.

Yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin malvarlıklarına el konulması için Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulunulduğu, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi tüm şüpheliler açısından 29.04.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine el koyma tedbirlerinin uygulandığının aktarıldığı açıklamada, "Soruşturmanın devamında kimliği belirlenip yakalanan 1 şüpheli hakkında daha aynı yönde talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin talebi 20.05.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine bu şüpheli açısından da el koyma tedbirleri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı