Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Koronavirüs" incelemesi
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.
11.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.
- İstanbul
Başsavcılıkça, koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eden maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
- İstanbul
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Kaynak: DHA