ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KİLİSE ÜZERİNDE OYNAYAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA AÇIKLAMA

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada 3 şüphelinin de, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Olay, dün saat 01.30 civarında meydana geldi. Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda Surp Takavor Kilisesi'nin önüne araçla gelen kişiler meydanda toplanarak, çalan müzikle eğlendi.Gruptaki 3 kişi, kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken, diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatarak talimatla şüpheliler Y.E.U. ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi.

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORAdreslerinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 3 şüpheliyi de konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle şüphelileri sulh ceza hakimliğine sevk etti.Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada "12 Temmuz 2021 günü saat 01.30 civarında Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne araçla gelen şüphelilerden O.Y.'nin müzik yayını yapmak ve onunla beraber olan şüpheliler Y.E.U. ile Ö.F.A.'nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve kimlikleri belirlenen şüpheliler aynı gün yakalanıp gözaltına alınmıştır" denildi.

"TÜM ADLİ İŞLEMLER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"Açıklamada "İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan 'konutlarını terk etmemek suretiyle' adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı