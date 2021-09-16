ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET - Haberler
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ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Mustafa ESEN Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı heyeti, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Pendik'teki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti.

Haber -Kamera Mustafa ESEN Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı heyeti, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Pendik'teki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün dernek binasında yaptığı tadilat ise gazileri memnun etti.

Pendik'te bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne yapılan ziyarete, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Savcısı İdris Aksoy, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı ve bazı adliye personeli katıldı. Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı ve beraberindekiler dernek binasında gazilerle bir araya geldi.

GAZİLERE AİT DERNEK BAKIMDAN GEÇİRİLDİ.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nde yapılan bakım ve tadilat, derneği kullanan gazileri memnun etti. Derneğin boya-badana, alçı-sıva, tamir bakım onarım, çevre düzenlemesi ve ihtiyaçları tespit edilerek İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 8 personelin çalışmaları ile ihtiyaçları giderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Vatanımızın, milletimizin bekası, varlığı için mücadele eden gazilerimize, şehit olmuş vatan evlatlarına, ne kadar hürmet etsek, saygı göstersek azdır. Her daim içini doldurarak, gerçek manada anarak ve anlatarak bugünleri kutlamamız gerektiğine inanıyorum. Bizler de o amaç üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza bağlı İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün 8 personelinin katılımı ile bu güzel binada tamirat, tadilat ve bakım işlemlerini yaptık. Çok mutluyuz. Biz her daim gazilerimizin, vatanımız ve milletimizin bekası için toprağa düşmüş yiğitlerimiz için ve onları burada anmak, yardımda bulunmak, etkinliklerle her türlü yakınlığı göstermek suretiyle, onların yanında olan derneğimizin bizler de yanındayız dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Oktay Kaya ise, her zaman yanlarında bulunan, maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET
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Haber: ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN GAZİLERE ZİYARET - Haberler
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