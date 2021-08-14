ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
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ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI (Güvenlik kamerası görüntüleriyle)Haber Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI (Güvenlik kamerası görüntüleriyle)

Haber Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yakalanan iki kişinin kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıkları belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 14.08.2021 günü Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak No27 adresinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmış ve kamera kayıtları incelenmek suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş ve E.B adlı şüpheliler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir denildi.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı cemevinin camının kırılmasına ilişkin açıklama yaptı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı cemevinin camının kırılmasına ilişkin açıklama yaptı
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ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI - Haberler
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