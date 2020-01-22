: "Anadolu cerenleri" yarım asırdır özenle korunuyor

22.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:07

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, büyük ve güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları, Konya Bozdağ'da 53 yıldır sahada korunuyor.

Görüntülenmesi son derece zor olan yaban koyunlarının yaşadığı Bozdağ, 1967'de Yaban Koyunu Koruma ve Üretme Sahası ilan edildi. Evcil koyunun atası olan beş türden biri olarak bilinen ve nadir görülen yaban koyunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce üretme merkezinde koruma altında tutuluyor. Yaklaşık 3 bin 500 hektarlık tel çitle çevrilen alanda, 500 civarında yaban koyunu yaşıyor.

Sahadaki istasyonda 24 saat esasına göre koruma ve denetim elemanları ile orman muhafaza memurları aktif şekilde görev yapıyor. Az da olsa avcı baskısı ile hayvanları tehdit edecek unsurları denetim altında tutmak için gece gündüz görev yapan personel, yaban koyunları için bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Kameralarla anlık izlenen sahada çok sayıda gözetleme kulesi yer alıyor. Hayvanları belirli dönemlerde kontrol etmek ve yaygınlaştırmak için "yakalama kapanları" kullanılıyor. Gözlem noktasındaki kulübelerde izleme yapan veteriner hekimler, hastalık görüldüğünde hayvanlara anında müdahale ediyor.

Anadolu cerenlerine kış desteği

Ağır kış şartlarında beslenmede güçlük yaşayan Anadolu cerenleri için belirli zamanlarda bölgeye yem de bırakılıyor. Aç kalmaları önlenen yaban koyunları doğada kendi mücadelelerini veriyor. Ekipler, hayatta kalmaları ve gelecek nesillerin bu hayvanları görmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

Kafes tel dışındaki alanda ise sayıları 100'e yakın olduğu tahmin edilen yaban koyunlarının, kurt ve köpekler ile insan baskısı altında yaşadığı belirtiliyor.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarında Anadolu yaban koyunundan başka, kurt, tilki, tavşan, porsuk, gelincik, kartal ve keklik de yaşadığı biliniyor.

Kaynak: AA

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