Anadolu Cam'ın Rusya'daki bağlı ortaklığına ait Pokrov fabrikası faaliyete geçti
04.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:42
Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin Rusya'daki bağlı ortaklığı Ruscam Glass Packaging Holding'e ait yıllık 70 bin ton kapasiteli Pokrov fabrikası faaliyete geçti.
Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin Rusya'daki bağlı ortaklığı Ruscam Glass Packaging Holding'e ait yıllık 70 bin ton kapasiteli Pokrov fabrikası faaliyete geçti.
Anadolu Cam'ın, Ruscam Glass Packaging Holding şirketinin Pokrov fabrikasının faaliyete geçmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "Rusya'daki bağlı ortaklığımız Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının yıllık 70 bin ton kapasiteli fırını ateşlenmiştir. Yatırım tutarı 15 milyon dolardır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA