'Anadolu Buluşmaları'nda Dördüncü Durak Kayseri

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve Kayseri Sanayi Odası işbirliğiyle yapılacak 'Paylaşım Günleri: Sanayide İyi Uygulamalar' başlıklı etkinlik, 16 Kasım Perşembe günü Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenecek.

Türkiye İMSAD üyelerinin, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, atık yönetimi ve akıllı fabrikalar gibi konularda deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşacağı etkinliğe; inşaat sektörü temsilcileri, sanayiciler, malzeme üreticileri, müteahhitler, müşavirler, mühendisler, mimarlar, denetçiler, kamu görevlileri, STK temsilcileri katılacak.

Kayseri Sanayi Odası'nda saat 14.00-17.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte, 'Karbon salımını azaltmak için yaratıcı çözümler', 'Sanayide enerjimizi verimli kullanıyor muyuz?', 'Fabrikalarımız ne kadar akıllı?' ve 'Döngüsel ekonominin neresindeyiz?' başlıklı konular tartışılacak.

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