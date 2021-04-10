Anadolu Aydınlar Ocağı 10. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
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Anadolu Aydınlar Ocağı 10. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

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Anadolu Aydınlar Ocağı 10. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Anadolu Aydınlar Ocağı'nın 3 yılda bir yapılan 10. olağan kongresi gerçekleştirildi.

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Anadolu Aydınlar Ocağı'nın 3 yılda bir yapılan 10. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Genel Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek yeniden başkanlığa seçildi.

İstanbul, Bağlarbaşı'nda çalışma merkezinde 9 Nisan'da yapılan kongrede Genel Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek dördüncü kez oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede, Anadolu Aydınlar Ocağının Azerbaycan, Romanya ve Kırım Aydınlar Ocakları ile birlikte yaptığı çalışma ve projelere daha çok önem verilmesinin gerektiği vurgulandı. Ülkemizin en önemli ve güncel problemlerinden korona pandemisi, sigara alkol ve uyuşturucu ile mücadele ve terör konularında halkın daha duyarlı olmaları konusunda yapılacak çalışmalar önemle vurgulandı. Azerbaycan ile ortak sürdürülen Aydınlar Ocakları, Muharip Gaziler ve strateji platformu çalışmalarına daha fazla önem verilmesi konuları üzerinde duruldu. Bu çalışmalara üniversiteler arası ağırlık kazandırılarak, Balkanlar ve Orta Asya Türk devletlerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine değinildi.

Anadolu Aydınlar Ocağının 10 yıldır Genel Başkanı olan Öztek, arkadaşlarının teveccühlerine teşekkür ederken, yeni seçilen yönetim, denetim ve ilim istişare kurul üyelerini tebrik etti. - İSTANBUL

Anadolu Aydınlar Ocağı 10. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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