Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı Aspendos Arena boşaltılıyor

20.12.2019 17:39

ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesinde 11 yıldır gösterilerini yaptıklarını alanın, mülk sahibinin şartnameye aykırı yüksek kira talebi nedeniyle boşaltma durumuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Antalya'da, Anadolu Ateşi gösterinin 18 yıl önce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladığını söyledi. 2008 yılında 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemlerinin gündeme gelmesinden sonra faaliyetlerini durdurduklarını belirten Erdoğan, bunun üzerine Belkıs Mahallesi'nde kiraladıkları alanda 5 bin kişilik sahne inşa ederek gösterilerini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Anadolu Ateşi gösterilerini 11 yıldır 'Aspendos Arena' adını verdikleri bu sahnede yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bugün mal sahibiyle yaşanan kira anlaşmazlığı nedeniyle tahliye tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Bölge halkı ve Anadolu Ateşi çalışanlarıyla Aspendos Arena'da basın toplantısı düzenleyen Mustafa Erdoğan, Aspendos Arena'nın, Aspendos'taki antik dokuya zarar vermemek için hazırlanan bir yapı olduğunu söyledi. 2008 yılından bu yana milyonlarca seyirci ağırladıklarını vurgulayan Erdoğan, Antalya'ya gelen her yabancı konuğun izlemesi gereken etkinlikler arasında birinci sırada Anadolu Ateşi'nin yer aldığını belirtti.TAHLİYE DAVASI AÇTIEskiden mısır tarlası olan bir yeri kiraladıklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlatan Erdoğan, "Arsa sahibinin uzlaşmaz tutumu yüzünden tıkanma noktasına geldik. Onları da anlayışla karşılıyoruz, kendi arazileri. Arsa sahibi tarafından hiçbir önerimize olumlu yaklaşılmadı. Tahliye davası açtı ve şubat ayında duruşma görülecek. 'Amaç tarım yapmaksa hemen bitişimizdeki arsayı alıp verelim dedik' onu da kabul etmedi. Bize hep kabul edilemez taleplerle gelindi. Bu tiyatronun durumu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin bilgisi var. İstendiğinde bir çözüm bulunabilir. Çözüm de şu olabilir; buranın kültür sanat alanı olarak ilan edilmesi, kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Buradan sadece Anadolu Ateşi faydalanmıyor. Antalya turizmi, Türkiye turizmi de faydalanıyor" diye konuştu.Bölge halkının başından beri Anadolu Ateşi'nin yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, onların da bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir araya gelerek, bu duruma çözüm bulmasını beklediklerini ifade eden Mustafa Erdoğan, şunları kaydetti: "Burası bizim evimiz oldu. Biz burada dans ediyoruz. Burada gösteri yapıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelip buraya yerleşenler var. Serik'te, Antalya'da yaşayan ve yerleşmiş, sadece bu iş için gelmiş arkadaşlarımız var. Antalya bizim merkezimiz gibi. Senede 6 ay burada gösteri yapıyoruz. Kalan 6 ayda dünyanın her tarafında gösteri yapıyoruz. Şu anda Paris, Şili ve Çin'de tanıtımımız var. Kendi ülkemizde böyle bir şey ile karşılaşmak gerçekten utanç verici. Sahip çıkılmalı. 5'er yıllık sürelerle kira sözleşmesini uzatmıştık. Mülk sahibi uzlaşmak istemiyor. Bu yapının da taşınması kolay bir şey değil. Burada 12- 13 milyon liralık yatırım var."Anadolu Ateşi Grubunun baş dansçısı ve bale öğretmeni Can Ocak da 12 senedir Aspendos Arena'da sahneye çıktıklarını belirtti. Ocak, "Burası gördüğünüz gibi açık havada olan bir yer. Dans, seyircinin alkışı ve duyduğunuz hazdır. Bu hazzı elimizden almaya çalışıyorlar" dedi.'BU SAHNEYE HAMİLEYKEN DE ÇIKTIM'Aspendos Arena'nın kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen baş dansçılardan Mine Olçum Sydorovych ise, "Bu arenada yüzlerce dansçının emeği ve alın teri var. Bölge halkıyla arkadaşlık ve kardeşlik bağı kurduk. Birlikte 6 ay geçiriyoruz. 12 senedir birlikte yaşıyoruz. Bu tiyatro olduğu için, sanatı buraya taşıdığımız için evini bu şehre taşıyan arkadaşlarımız var. Bizim çocuklarımız bu tiyatroda doğdu. Benim 2 çocuğum var. Anadolu Ateşi'nin tiyatrosunda doğdular. Ben bu sahneye hamileyken de çıktım. Benim çocuklarım bu sahnede dans etti. Onları da bu sahnede görmek istiyorum. Bölgeye büyük katkı sağlıyoruz. Burada birlikte yaşamayı öğrendik. Burayı kaldırmak, yıkmak doğru değil" dedi.VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Bölge sakinlerinden Kadir Kolcu ise, "Vatandaşlarımız buradan ekmek yiyor, çalışmak istiyor. Kapanmasın" dedi. Mahalle sakinleri olarak Aspendos Arena'nın kapanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Kadir Küçükmacar da çok sayıda bölge sakininin arenada çalıştığını, iş sahibi olduğunu söyledi. Aspendos Arena'da gözleme yaparak, para kazandıklarını dile getiren Fatma Demir ise arenanın kapanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Anadolu Ateşi'nin, bölgenin ismini duyurduğunu kaydeden Ömer Çolpak da, "Burada ekmek yiyen birçok arkadaşımız var. Kapanmasın" dedi. Vatandaşlar, Aspendos Arena'nın kapanmaması için imza kampanyası başlattıklarını da söyledi.

Kaynak: DHA