Anadolu Ateşi Londra'da Yandı

2 bin 300 sanatveserin katıldığı gece, Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben "İlk dans öğretmenimize saygıyla" ifadelerinin yer aldığı görüntüyle açıldı.

Bu güne kadar 97'den fazla ülkede 40 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenilen gösteri, yenilenmiş içeriğiyle Anadolu medeniyetlerinden esintiler sundu. 55 kişilik dans ekibi Nemrut Ateş Töreni, Ateş dansları, hayat ağacı, iyilerle kötülerin mitoljik savaşları, Anadolu'nun kadim kültürlerinin dans figürleriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.