Anadolu Ateşi 'Kıvılcım' sömestrde TİM Sahnesi'nde

03.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52

Sibirya'dan Katar'a, Amerika'dan Japonya'ya 104 ülkede, 5000'den fazla canlı performans ile 45 milyon izleyiciye ulaşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun, 4-16 yaş grubu 80 çocuktan oluşan Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubu muhteşem bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubu gösterisi 19 Ocak Pazar günü kültür ve sanatın merkezi TİM Show Center'da sahneye taşınıyor.

Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya sahnelerinde edindiği başarıyı şimdi de çocuklarla paylaşıyor. 2000 çocuk arasından sınavla seçilen 4-16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan oluşan Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubu sanatseverlere muhteşem performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunuyor.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği, hazırlık ve çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren bu gösteride, çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş koreografisinin yanı sıra içinde akrobasi ve jimnastikte olan yeni bölümlerle birlikte 60 dakikalık performans sergiliyorlar.

Sömestr tatilinde ailece izleyebileceğiniz bu muhteşem şovun biletleri TİM Show Center gişesi ve Biletix'te.

Kaynak: Bültenler