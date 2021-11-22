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Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kayseri'de sahne aldı.

KAYSERİ (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kayseri'de sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Melikgazi ilçesindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde gösteri sundu.

Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları sergilendi.

75 dansçının sahne aldığı gösteriyi vatandaşlar beğeniyle izledi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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