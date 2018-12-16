Anadolu Ateşi Bursa'da Sahne Aldı
Dans topluluğu Anadolu Ateşi, İstanbul motiflerini içeren gösterisini Bursalı sanatseverler için sundu.
Dans topluluğu Anadolu Ateşi, İstanbul motiflerini içeren gösterisini Bursalı sanatseverler için sundu.
Sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
80 dansçıdan oluşan ekip 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösterisiyle izleyicilerin beğenisini topladı.
Türk sinemasına emek veren Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi oyuncular dans figürleri ve müzikler eşliğinde anıldı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre ayakta alkışlandı.