Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Bu yarasa bildirisi, ayaklarımızın altındadır ve bu bildiriye imza atanlar da hukuk nezdinde gerekli hesabı vermek zorundadır.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, "Bu yarasa bildirisi, ayaklarımızın altındadır ve bu bildiriye imza atanlar da hukuk nezdinde gerekli hesabı vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde tüm dünyada adeta ekonomi savaşlarının yaşandığı bir ortamda güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğunun kaçınılmaz bir gerçeklik iken bu bildirinin iş dünyasını son derece rahatsız ettiğini belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Güven ve istikrar dediğimiz bir ortamda yarasalar gibi bir gece vakti alelacele kaleme alınıp imzalandığı belli olan yarasa bildirisi ile Montrö Sözleşmesi bahane edilerek geçmişteki vesayetçi anlayış ile yine milli irade hedef alınmış, milletimizin dini değerlerine saldırılmış, sopa gösterilerek geçmişteki darbeci zihniyet yine hortlatılmıştır. Şunu açıkça belirtmek isteriz ki güven ve istikrarımızı hedef alan, cuntacı kafa ile ele alınan ve millet iradesini hedefleyen bu yarasa bildirisi şehit Ömer Halisdemir kardeşimizin ruhunu sızlatmıştır. Anlaşılan bu amirallerin ülke gerçeklerinden ve millet iradesinden haberdar olmadığı ve hala alması gereken çok dersler olduğu aşikardır. Bu yarasa bildirisi, ayaklarımızın altındadır ve bu bildiriye imza atanlar da hukuk nezdinde gerekli hesabı vermek zorundadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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